Radelndes Kind wird bei Unfall mit Auto verletzt

In Illertissen hat ein Kind sein Fahrrad unvermittelt auf die Straße gelenkt. Eine Autofahrerin bremste nicht mehr rechtzeitig.

Ein Kind ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Illertissen verletzt worden. Eine 80-jährige Frau fuhr laut Polizeibericht mit ihrem Auto eine Straße entlang. Ein fünfjähriger Bub radelte zu dieser Zeit in einem Hof umher. Als er sein Fahrrad dann unvermittelt auf die Straße lenkte, konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind, das keinen Helm trug, zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu. Es wurde von der Mutter zur vorsorglichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. (AZ)