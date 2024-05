Rauch breitet sich in Illertisser Wohnhaus aus

In einem Wohnhaus in Illertissen breitet sich am Sonntagabend Rauch aus. Die Feuerwehr kann die Ursache dafür jedoch schnell klären.

Zum zweiten Mal musste die Feuerwehr Illertissen am Tag nach ihrem Jubiläumsfest in kompletter Zugstärke ausrücken: Nach einem Brand in Unterroth am Sonntagmittag gab es abends kurz vor 21 Uhr Alarm wegen einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus an der Lessingstraße in Illertissen.

Ein Holzofen war der Grund für die Rauchentwicklung in Illertissen

Wie sich herausstellte, war ein Holzofen angeschürt worden, dessen Rauch sich dann nicht nur im Kamin, sondern im Haus ausbreitete. Nachdem die Ursache gefunden war, brauchte die Feuerwehr nur noch zu lüften und die etwa 30 Personen starke Mannschaft konnte wieder ins neue Dienstleistungszentrum am Ahornweg zurückkehren. (wis)