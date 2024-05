Dachstuhl in Unterroth gerät in Brand

Ein Dachstuhl in Unterroth brennt, die Einsatzkräfte sind derzeit noch mit Löschen beschäftigt.

Ein Dachstuhl in Unterroth ist am frühen Sonntagnachmittag in Brand geraten. Stand 13.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte die Brandquelle bisher nicht finden, überall aus dem Dachstuhl tritt Rauch aus. Nach ersten Angaben der Einsatzkräfte befinden sich keine Personen im Anwesen. (wis, AZ)

(Dieser Bericht wird aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt.)