Illertissen

Run Bike Rock: Am Sonntag fällt in Illertissen der Startschuss

Am 7. Mai fällt in Illertissen wieder der Startschuss für Run Bike Rock.

Plus Bereits zum vierten Mal findet in Illertissen die Ausdauersport-Veranstaltung Run Bike Rock statt. Neu ist heuer nicht nur der Marathon durch den Schlosshof.

Von Stephan Schöttl

Das Format Run Bike Rock wächst und wächst und ist inzwischen in der Ausdauersport-Szene der Region zu einer echten Marke geworden. Im Jahr 2018 hatten die Organisatoren mit rund 900 Sportlerinnen und Sportler in Illertissen gerechnet – am Ende waren es fast 3500. Das ist nach wie vor der Rekord, der wohl auch bei der vierten Auflage am Sonntag, 7. Mai, nicht geknackt werden wird. Dennoch sind die Macher um Ansgar Batzner und Birgit Karger rundum zufrieden mit der bisherigen Resonanz. Über 2000 Anmeldungen sind in den vergangenen Wochen bereits eingegangen. Wenn das Wetter passt, gehen die Veranstalter auch noch von etlichen Nachmeldungen aus. Das Programm jedenfalls steht schon seit Monaten und beinhaltet auch einige Neuerungen.

Eine davon ist der Marathon, der Klassiker unter den Ausdauerläufen. 42,195 Kilometer lang ist die Strecke. In Illertissen hat es früher schon Marathonwettkämpfe gegeben, sogar einen 100-Kilometer-Lauf. In den 1980er- und 1990er-Jahren war das. Jetzt wurde die Tradition wieder aufgegriffen. Die 5,27 Kilometer lange Schleife nach Jedesheim muss mehrmals zurückgelegt werden.

