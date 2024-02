Mann mit Sturmhaube erlaubt sich einen schlechten Scherz in Tiefenbach

Nach einer Mitteilung über eine vermummte Person kontrollieren Polizisten in Tiefenbach einen 20-Jährigen. Seine Wirkung auf andere war ihm wohl nicht bewusst.

Die Polizeiinspektion Illertissen ist am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr über einen verdächtigen Mann informiert worden, der sich laut der Mitteilung mit einer Sturmmaske über dem Kopf in Tiefenbach herumtrieb. Dem Polizeibericht zufolge traf eine Streife den Mann tatsächlich mit einer Sturmmaske bekleidet an. Bei der Kontrolle gab der 20-Jährige an, dass er sich einen „Spaß erlauben“ und einen „Gangster darstellen“ wollte. "Dass dies in der Außenwirkung nicht als Spaß wahrgenommen wird und für Unbeteiligte beim Anblick eines maskierten Mannes Anlass zur Sorge geben kann, war ihm offenbar nicht bewusst", teilt die Polizei mit. Die Beamten belehrten den Mann, er nahm dann auch seine Sturmhaube ab. (AZ)