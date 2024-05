Unbekannte Person stiehlt Fahrrad aus dem Keller eines Wohnhauses

Aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Heinrich-Heine-Straße in Tiefenbach verschwindet ein Fahrrad. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei Illertissen ermittelt wegen eines Diebstahls in einem Mehrfamilienhaus in Tiefenbach. Übers Pfingstwochenende, genauer gesagt im Zeitraum von Sonntag, 19. Mai, 9 Uhr, bis Dienstag, 21. Mai, 5.30 Uhr, hat eine unbekannte Person nach Angaben der Polizei aus dem Kellerraum des Hauses, das sich an der Heinrich-Heine-Straße befindet, ein Fahrrad entwendet. Dieses ist von der Marke „Manni Sport“. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an die Polizei zu wenden. (AZ)