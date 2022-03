Illertissen

vor 16 Min.

Trotz Abstand: So funktioniert Erste Hilfe auch in Corona-Zeiten

Das richtige Verhalten der Ersthelfer am Unfallort kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden.

Plus Im Ernstfall ist jede und jeder verpflichtet zu helfen - auch in Pandemie-Zeiten. Doch viele Menschen haben Angst, sich anzustecken. Sylvia Rohrhirsch vom ASB Illertissen klärt auf.

Von Stephan Schöttl

Der Nachholbedarf scheint riesig zu sein. Die Erste-Hilfe-Kurse beim Neu-Ulmer Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in Illertissen sind ausgebucht. Ersthelfer aus Firmen, Eltern, Fahrschüler – viele wollen bereits Erlerntes auffrischen oder sich neues Wissen aneignen. „Die Ausbildung funktioniert. Und das ist gut so, denn Notfälle passieren auch in Corona-Zeiten“, sagt Sylvia Rohrhirsch, Ausbildungsleiterin beim ASB-Kreisverband.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen