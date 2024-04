Illertissen

Über die letzte Kirchbergerin und Illertissen vor der Vöhlin-Herrschaft

Plus Zähneknirschend verkauften die Kirchberger ihre Besitzungen im Illertal. Was das einst mächtige Grafengeschlecht dazu bewegte und was in Illertissen anders war.

Von Ralph Manhalter

Der Abstieg begann mit dem Ende des sogenannten Mittelalters: Herzog Georg von Bayern-Landshut richtete sein Augenmerk schon länger auf die schwäbischen Lande im Winkel zwischen Donau und Iller. Doch hier saßen immer noch zwei Vettern der Kirchberger mehr oder weniger sicher auf ihren Schlössern. War das herzogliche Unterfangen von Erfolg gekrönt? Es war die Zeit, die für den Bayern sprach.

Schloss Neufra liegt talbeherrschend auf einem Hügel über der noch jungen Donau. Heute ein Stadtteil des nahen Riedlingen, war der kleine Ort, der im Übrigen vor allem für seine Hängenden Gärten bekannt ist, eine kleine Residenz mit einer bemerkenswerten Pfarrkirche. In deren Seitenkapelle befinden sich nämlich eine Reihe von Epitaphien, die zu den schönsten der Umgebung zählen. Zahlreiche Vertreter der Herren von Gundelfingen aus dem benachbarten Lautertal haben hier ihre letzte Ruhe gefunden. Doch plötzlich wandert der Blick auf ein Wappen, das einem Einwohner des Landkreises Neu-Ulm bekannt vorkommen muss: eine Frau mit einem Bischofshut in den Händen. Nun, im Kreiswappen wurde die Dame schwarz und somit als "Mohrin" dargestellt, der Rotmarmor in Neufra bot naturgemäß hierzu keine Gelegenheit. Dafür wirkt die dortige Wappenfigur dynamischer, entschlossener, auch die Haare scheinen im Winde zu verwehen. Es handelt sich tatsächlich um das Grabdenkmal der Appolonia von Montfort, Gemahlin des Grafen Johanns von Montfort, dessen Wappen auf der gegenüberliegenden Seite des Epitaphs eingeschlagen wurde.

