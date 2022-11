Warum Illertissen künftig auch für die Leerung von Mülltonnen in Dietenheim zuständig ist

Plus Die Änderung bei der Entsorgung im Alb-Donau-Kreis schafft eine Lücke für drei Wohnhäuser und drei Betriebe. So lösen Illertissen und Dietenheim das Problem.

Die Bewohner von drei Wohnhäusern und drei Gewerbebetriebe in Dietenheim standen Überraschend vor einem Problem: Ihre Mülltonnen werden nur noch bis Jahresende geleert, danach wären sie ohne Entsorger dagestanden. Hilfe kommt jetzt jedoch von der Stadt Illertissen und dem Landkreis Neu-Ulm, die westlich der Iller einspringen. So kam es zu dieser Hilfestellung über die Landesgrenze hinweg.