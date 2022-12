Jahresrückblick 2022

Auf dem Rathaus-Areal in Illertissen tut sich etwas

Plus Vieles ist auf dem Gelände mitten in der Stadt möglich. Bürgerinnen und Bürger haben Ideen eingebracht.

Von Rebekka Jakob

Die Arbeiten am alten Gasthaus "Adler" sind dieses Jahr ein gutes Stück weitergekommen. Und auch für das Gelände dahinter gibt es erste Überlegungen in Illertissen. Das Rathaus-Areal, zu dem neben dem Verwaltungssitz auch die Historische Schranne, das inzwischen leer geräumte alte Feuerwehrhaus und eben der "Adler" als Treffpunkt der Vereine gehören, soll sich in den nächsten Jahren als Treffpunkt mitten in der Stadt weiterentwickeln.

