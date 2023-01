Jahresrückblick 2022

06:00 Uhr

Auf dem Schlossgelände in Babenhausen wird gebaut

Auf dem Schlossareal in Babenhausen entsteht eine Kindertagesstätte. Richtfest wurde bereits gefeiert.

Plus Kindertagesstätte, Orangerie, Büroräume: Was auf dem Schlossgelände in Babenhausen alles passiert.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Auf dem Schlossareal in Babenhausens Mitte wird gebaut und saniert. Der ehemalige Wirtschaftstrakt mit Anbau wird zur Kindertagesstätte. Bauherr ist das Haus Fugger, langfristige Mieterin die Kommune. 165 Betreuungsplätze entstehen in der Kita. Sechs Kindergartengruppen, eine Krippe mit 15 Plätzen und ein Hort mit 25 Plätzen sind vorgesehen. Richtfest wurde im Herbst gefeiert, zum Kindergartenjahr 2023/2024 wollen die Mädchen und Buben des Kindergartens „Guter Hirte“ dort einziehen. Die fachgerechte Sanierung des Bestandsgebäudes ist aufwendig. Neben den Unwägbarkeiten, die eine ungewöhnliche Baustelle mit alter Substanz mit sich bringt, gibt es noch weitere: die Materialengpässe und die schwer kalkulierbaren Kosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen