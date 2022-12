Mann aus Obenhausen findet 11.000 Euro im Wald

Plus Claus Hartmann aus Obenhausen wurde für eine Seniorin zum Helden, weil er ein Kuvert voller Geldscheine direkt zur Polizei nach Krumbach brachte.

Einen sehr außergewöhnlichen Fund hat Claus Hartmann aus Obenhausen am 23. Oktober auf einer sonntäglichen Radtour gemacht. Er war mit seiner Frau Simone mit den E-Bikes im Unterroggenburger Wald unterwegs, als er etwas Weißes auf dem Boden liegen sah. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein längliches, zugeklebtes Briefkuvert handelte. Mit etwas zittriger Handschrift hatte jemand einen Namen darauf geschrieben und den Zusatz "Für meinen Enkel". Hartmann packte die Neugier – er öffnete den Umschlag und fand darin lauter neue 200-Euro-Scheine, wie er unserer Redaktion berichtete.