Serie an Bränden rund um Osterberg wirft Fragen auf

In den vergangenen beiden Jahren haben sich rund um Osterberg mehrere Brände ereignet. Einige Vorfälle wurden als "spooky" oder "auffällig" bezeichnet.

Eine Serie von Bränden hat sich in den vergangen beiden Jahren rund um Osterberg ereignet. Die Vorfälle in der kleinsten Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm richteten Schäden in Millionenhöhe an. Der aktuellste Vorfall: Ein Großbrand in einer Hackschnitzelanlage am 16. September 2022. "Das hat a Gschmäckle", sagte Feuerwehrkommandant Stefan Volz damals. Denn in der jüngsten Vergangenheit waren mehrere Feuer in der näheren Umgebung auf landwirtschaftlichen Anwesen oder Hütten ausgebrochen.

"Es ist schon auffällig, was da passiert", sagte Volz. "Treibt da jemand sein Unwesen?", fragte er sich. Vielleicht ist es aber auch nur "so ein Gefühl". Rückblick: Vor gut eineinhalb Jahren kam es zu einem Brand auf einer Biogasanlage in Osterberg. Brandstiftung war als Ursache ausgemacht worden. Einen Täter konnte die Polizei nicht ermitteln. Das Verfahren wurde folglich eingestellt.

Technische Defekte lösten einige Brände aus

Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Juli 2021, als die Grillhütte des Schützenvereins Osterberg abbrannte. "Schon ein bisschen spooky" nannte damals der stellvertretende Vereinschef Georg Weirather die Umstände. Die Ermittler schlossen kurz nach dem Vorfall Brandstiftung nicht aus. Konkrete Anhaltspunkte ergaben sich dafür aber nicht, weswegen das Verfahren eingestellt wurde.

Nur wenige Tage später brannte es auf einem Bauernhof im wenige Kilometer entfernten Klosterbeuren. Hier teilte die Polizei kurz danach mit, ein Fremdteil sei mutmaßlich in einen Strohhäcksler geraten und habe zu einem Funkenschlag geführt. Am 18. November 2021 brannte es dann auf einem Bauernhof in Winterrieden. Hier gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Ursache aus. Auch dem Brand in der Hackschnitzelanlage im September 2022 gehe vermutlich ein technischer Defekt voraus, so die Polizei. (AZ)