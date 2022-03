48-jähriger Autofahrer in Kellmünz unter Drogeneinfluss

Ein 48-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstagmittag unter Drogeneinfluss. Beamte stellten bei ihm Ausfallerscheinungen fest.

Beamte der Polizei Illertissen haben bei einem 48-jährigen Autofahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Laut Polizeibericht fuhr der Mann am Dienstagmittag am Rechbergring in Kellmünz als die Beamten ihn zu einer Verkehrskontrolle anhielten. Nachdem sie Ausfallerscheinungen festgestellt hatten, ordneten sie eine Blutentnahme an. Das Fahrzeug musste der Mann stehen lassen. (AZ)