Fußgänger übersieht Baugrube und verletzt sich

In der Bahnhofstraße in Kellmünz war offenbar eine Baustelle nicht richtig abgesichert. Ein 57-Jähriger kam verletzt ins Krankenhaus.

Ein Spaziergänger hat sich am Freitagabend in Kellmünz bei einem Unfall verletzt. Der 57-Jährige sei nach Angaben der Polizei in der Bahnhofstraße auf dem Gehweg in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen und habe dabei ein Loch im Gehweg übersehen. Der Mann fiel daraufhin in die Baugrube. Durch den Sturz erlitt er eine Prellung am linken Fuß sowie eine Platzwunde an der linken Hand und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Baustelle sei laut Polizei nicht ordnungsgemäß abgesichert worden. Es wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 35-jährigen Verantwortlichen der Baufirma aufgenommen. (AZ)