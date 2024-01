Unfall bei Kellmünz: Arbeitsmaschine fällt von Anhänger

Beim Abbiegen eines Gespanns löst sich ein Spanngurt aus der Verankerung, in der Folge wird die Ladung beschädigt. Die Feuerwehr Kellmünz kommt zu Hilfe.

Bei einem Verkehrsunfall nahe Kellmünz ist am Samstagabend eine Arbeitsmaschine beschädigt worden. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Unfall gegen 18.15 Uhr auf der Staatsstraße 2017. Ein 37-jähriger befuhr mit einem Gespann aus Auto und Anhänger die Staatsstraße 2031 von Pleß in Richtung Kellmünz. Auf dem Anhänger war eine mit Spanngurten gesicherte Arbeitsmaschine geladen. An der Abzweigung zur Staatsstraße 2017 bog das Gespann nach rechts ab, dabei löste sich ein Spanngurt aus der Verankerung und die Ladung - laut den Feuerwehrleuten vor Ort eine Klauenputzmaschine - kippte.

Die Polizeiinspektion Illertissen beziffert den Schaden auf etwa 1000 Euro

Landwirte luden die Maschine selbst wieder auf. Die Feuerwehr Kellmünz war zur Beseitigung von Öl und zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Laut Polizeibericht entstand lediglich ein Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro an der Arbeitsmaschine. (AZ)