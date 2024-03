Unfall mit verletzter Person in Kellmünz: Staatsstraße aktuell gesperrt

In Kellmünz kam es zu am Donnerstagmittag zu einem Unfall mit wohl einer verletzter Person. Die Staatsstraße 2031 ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

In Kellmünz ist am Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr ein Unfall passiert. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei eine Person leicht verletzt. Die Unfallstelle liegt auf der Staatsstraße 2031 an der Einmündung zur Illerstraße. Der Bereich ist derzeit voll gesperrt. Die Polizei gibt als mutmaßliche Unfallursache einen Vorfahrtsverstoß an.

Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz. Weitere Angaben konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen. Der Verkehr wird umgeleitet. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.