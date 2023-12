Kellmünz

vor 18 Min.

Zum 30. Mal feiert Kellmünz Weihnachten mit der Bundeswehr

Plus Die Waldweihnacht bei der Mariengrotte ist seit vielen Jahren eine Institution. Auch während des Jahres wird die Freundschaft mit den Soldaten gepflegt.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Am Waldrand bei der Mariengrotte in Kellmünz fand dieses Jahr bereits zum 30. Mal eine Waldweihnacht statt. „30 Mal gemeinsames Feiern, 30 Mal gemeinsame Freude und 30 Mal gelebter Zusammenhalt“, zog Bürgermeister Michael Obst Bilanz.

Die stimmungsvolle, winterliche Veranstaltung am Kellmünzer Waldrand fand von Anfang an großen Anklang. Schon bei der ersten Waldweihnacht vor drei Jahrzehnten waren hunderte Besucher mit dabei. Und von Anfang an waren auch die Patenkompanien der Bundeswehr eingebunden. An der ersten Waldweihnacht vor 30 Jahren waren die Soldaten des damaligen Nachschubausbildungszentrums aus Ulm beteiligt, die laut Gemeindearchiv sogar die Idee zu der gemeinsamen Waldweihnacht von Bundeswehr und Marktgemeinde hatten. Seither war die Bundeswehr ein stetiger Partner und Hauptorganisator der Kellmünzer Waldweihnacht, die seither am östlichen Waldrand an der Mariengrotte abgehalten wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen