Hunderte illegal entsorgte Reifen: Außergewöhnlicher Fall für die Polizei

Plus Rund 800 Reifen sind bei Kettershausen abgeladen worden. Die Ermittler gehen von einem gewerblichen Hintergrund aus. Auch in der Nähe gab es zuletzt unliebsame Funde.

Wenn jemand heimlich einen Satz alte Autoreifen im Wald ablädt und sich dann aus dem Staub macht, ist das ein Ärgernis – aber leider keine Seltenheit. Doch mit einer illegalen Müllentsorgung wie jüngst in Kettershausen hat es die Polizei nicht alle Tage zu tun. Eine solche Größenordnung sei eine absolute Ausnahme: "Mir fällt kein vergleichbarer Fall in den letzten Jahren ein", sagt Kriminalhauptkommissar Christian Lindstedt als Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Die Polizei hat mitgeteilt, dass Ende der vergangenen Woche mehr als 1000 Reifen im Gemeindegebiet von Kettershausen gefunden wurden. Diese erste Schätzung wird nun, nach dem Zählen, zwar etwas nach unten korrigiert. Doch immerhin sind es laut Lindstedt noch rund 800 Reifen, die jemand verteilt auf drei verschiedene Stellen hinterlassen hat. "Man hat sie gewogen und kam auf ein Gesamtgewicht von 5,3 Tonnen", berichtet Lindstedt. Eine Schlussfolgerung: "Wir gehen von einem gewerblichen Hintergrund aus. Für den privaten Bereich ist die Menge einfach zu groß."