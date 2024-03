Kettershausen

vor 32 Min.

In Kettershausen geht es um Baugebiet, Solarpark und Zukunftspläne

Plus Der Kettershauser Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung intensiv damit befasst, welchen Zweck Flächen im Ort in Zukunft erfüllen sollen und könnten.

Von Zita Schmid

Die Themen in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kettershausen waren breit gestreut. Doch die meisten behandelten Tagesordnungspunkte könnte man unter dem Überbegriff "Flächen" zusammenfassen. In dem fast drei Stunden dauernden öffentlichen Teil ging es um bereits konkret geplante Vorhaben ebenso wie um die zukünftige Ausrichtung von Flächen.

Geplantes Baugebiet in Bebenhausen: Im Dezember hatte der Gemeinderat dem Vorentwurf für den Bebauungsplan "Bebenhausen – Talstraße Süd" zugestimmt. Die Fläche befindet sich ortsauswärts von der Talstraße in Richtung Babenhausen und umfasst einen Geltungsbereich von rund 10.500 Quadratmetern mit bis zu zwölf Bauparzellen. Auf beiden Seiten der Straße soll gebaut werden dürfen. Die geplante interne Ausgleichsfläche mit einer Größe von rund 2.000 Quadratmetern grenzt an das südliche Ende an.

