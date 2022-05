Fasching im Juni? Die Musikkapelle Kirchhaslach macht das möglich

Am Pfingstwochenende wird in Olgishofen gefeiert: Es gibt jede Menge Blasmusik zu hören - und sogar die fünfte Jahreszeit wollen die Veranstalter nachholen.

Fasching im Juni? Für die Musikkapelle Kirchhaslach ist das kein Widerspruch - zumal die närrische Zeit mit großen Veranstaltungen im Winter erneut ausgefallen ist. Sie schmeißt am Pfingstwochenende eine Faschingsparty in Olgishofen: "Gugg ins Greuth" - mit Guggenmusik, Showtanzgruppen und DJ. "Wir sind selbst gespannt, wie das ankommt", sagt der Vorsitzende Stefan Kircher und erzählt, wie der Verein auf die Idee gekommen ist.

"Von uns spielen einige in Lumpenkapellen. Wir hatten so etwas schon 2020 geplant", sagt er. Damals kam dann Corona in die Quere wie auch im vergangenen Jahr. Heuer aber soll die Faschingsparty im Sommer stattfinden - und für manchen dürfte es die erste und einzige in diesem Jahr sein.

Auftreten werden am Freitag, 3. Juni, die Guggamusik Los Krachos und die Lumpenkapelle Boos, außerdem die Showtanzgruppen Upreds aus Oberroth und Choosers aus Baltringen sowie die Faschingsgilde Mindelonia. Ebenfalls zur passenden Stimmung beitragen sollen Kostüme: "Es wäre schon ganz cool, wenn viele verkleidet kommen", sagt Kircher. Beginn ist um 20 Uhr.

Weiter geht es am Samstag mit dem Blasmusikcup in Olgishofen

Dass an Pfingsten ein Sommerfest in Olgishofen steigt, hat schon Tradition. Nach "Gugg ins Greuth" am Freitag ist im Zelt auf dem Festplatz in Olgishofen auch an den Tagen darauf etwas geboten. Am Samstag, 4. Juni, steht wieder der beliebte Blasmusikcup auf dem Programm. Antreten werden ab 19.30 Uhr die Musikkapellen aus Babenhausen, Egg an der Günz und Holzgünz, Osterberg, Weinried und Winterrieden. Die After-Show-Party gestalten die Breitenbrunner Musikanten. "Die Musikkapellen haben schon richtig Lust drauf, wieder zu spielen", hat Kircher den Eindruck.

Am Sonntag, 5. Juni, geht es dann erst einmal etwas gemütlicher zu bei einem Frühschoppen ab 11 Uhr mit dem Musikverein Krumbach. Nachmittags ab 15 Uhr unterhält die Musikkapelle Loppenhausen - ehe dann am Abend ab 20 Uhr die "Lederrebellen" die Bühne betreten und den Besucherinnen und Besuchern noch einmal einheizen. Karten für die einzelnen Veranstaltungen gibt es jeweils vor Ort an der Abendkasse.