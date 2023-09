Das perfekte Outfit fürs Oktoberfest? Das sind die Trachten-Trends

Plus Eine Dirndl-Designerin aus Klosterbeuren und eine Stylistin aus Senden geben Tipps für den perfekten Wiesn-Auftritt. Und auch eine Trachtenberaterin weiß Rat.

Das Oktoberfest in München ist Publikumsmagnet für Bierselige und Adrenalinjunkies aus der ganzen Welt. Seit einigen Jahren tragen die Besucherinnen und Besucher des Volksfests auf der Theresienwiese dabei bevorzugt Tracht. Die Klosterbeurer Dirndl-Designerin Patricia Müller ist Oktoberfest-Fan und beobachtet die Trachten-Trends dort seit vielen Jahren. Zusammen mit der Sendener Stylistin Sonja Grau gibt sie wertvolle Tipps, wie der Wiesnbesuch zum modischen Erfolg wird.

In ihrem eigenen Label "Dear Dirndl" setzt Müller auf hochwertige Stoffe und natürliche Materialien. "Das Dirndl ist ein Sinnbild von Langlebigkeit – und damit auch von Nachhaltigkeit", sagt sie. Ihre Trachtenkollektion besteht aus Miedern, Röcken, Blusen und Schürzen, die die Kundin nach Lust und Laune miteinander kombinieren kann. Ziel dieses "Dirndlbaukastens" ist es, dass die Trägerin die einzelnen Teile über Jahre hinweg tragen kann.