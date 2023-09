Aktionswoche im Landkreis Neu-Ulm: Mehr Wissen über Demenz

Zur 4. bayerischen Demenzwoche rückt die tückische Krankheit wieder in den Fokus. Was dazu in Illertissen, Ulm und Umgebung auf dem Programm steht.

Festhalten, was verbindet – unter diesem Motto veranstaltet das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zum vierten Mal eine Aktionswoche zum Thema Demenz. Auch im Landkreis Neu-Ulm können sich Betroffene, Angehörige und weitere Interessierte über das Krankheitsbild und Hilfsangebote informieren. Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm organisiert in Zusammenarbeit mit dem Projekt Gesundheitsregion plus von Montag, 18. September, an verschiedene Veranstaltungen in der Region. Unter anderem steht eine Lesung mit Musik auf dem Programm.

Unabhängig von der Aktionswoche setzen sich sieben Apotheken im Landkreis besonders für die Früherkennung der tückischen Krankheit ein. Sie beteiligen sich an der Initiative "demenzfreundliche Apotheken". Die Apothekensprecherin Franziska Utzinger führt eine solche demenzfreundliche Apotheke in Nersingen und zieht nach etwa einem Jahr Bilanz: "Zu uns kommen die Leute sowieso", sagt Utzinger. Apotheken seien den Ärztinnen und Ärzte gute Partner im Kampf gegen Demenz. Sie bekämen mit, "wenn sich die Leute in diese Richtung entwickeln", sagt Utzinger. Bei der Aktion "Demenzfreundliche Apotheke" gehe es nicht um Medikation, sondern darum, ein Netzwerk herzustellen und Stigmata abzubauen. "Bruce Willis steht öffentlich zu seiner Demenz", sagt die Apothekerin. "Das wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen."

Im Umgang mit Demenzkranken rät die Apothekensprecherin Utzinger zu Nachsicht

Demente Menschen seien bei vollem Bewusstsein, sagt Utzinger. Die Erinnerung sei meistens noch glasklar, nur das Kurzzeitgedächtnis habe Lücken. "Deswegen stützen sich demente Menschen häufig auf Geschichten aus ihrer Vergangenheit und texten alle mit ihren alten Geschichten zu", schildert die Apothekensprecherin. Den Angehörigen rät Utzinger zu Nachsicht: Starke Emotionen der Erkrankten solle man nicht persönlich nehmen. Aus ihrer Erfahrung mit an Demenz erkrankten Menschen weiß sie: "Wer sich nicht auf sein Gedächtnis verlassen kann, der fühlt sich schnell hilflos und wird deswegen sauer."

Franziska Utzinger ist Sprecherin der Apotheken im Landkreis Neu-Ulm und Unterallgäu. Foto: Alexander Kaya

Utzinger appelliert, Demenzkranke in der Mitte der Gesellschaft zu halten. "Es ist wichtig, die Leute aus ihrer Einsamkeit zu holen." Alle Menschen, die mit Demenzkranken zu tun haben, möchte die Apothekensprecherin außerdem an ihre Aufgabe erinnern, möglichst viel Wissen über die Krankheit zu erwerben.

Sängerin und Demenz-Expertin Sarah Straub kommt zur Demenzwoche nach Senden

Auf einen Programmpunkt der Demenzwoche im Landkreis Neu-Ulm freut sich Utzinger besonders: Am Freitag, 22. September, 19 Uhr, tritt die Liedermacherin, Autorin und Demenz-Expertin Sarah Straub in Senden auf. Straub liest Auszüge aus ihrem Buch „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“. Darin zeigt sie anhand von persönlichen Beispielen, was es bedeutet, wenn aus Vergesslichkeit Demenz wird und auch, welche Hilfsmöglichkeiten mit dieser Diagnose verbunden sind. Marc Löchner, der Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregion plus, empfiehlt diesen Programmpunkt ebenfalls: "Frau Doktor Straub wird auch Musik spielen und singen", sagt er. Senden ist seit wenigen Monaten eine demenzfreundliche Kommune, deswegen wird Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf den Abend im Bürgerhaus eröffnen.

Vortrag, Besichtigung einer Musterwohnung, Konzert über Demenz

Die Aktionswoche verfolgt das Ziel, das Wissen über Demenz zu vergrößern und die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die mit Demenzerkrankten zu tun haben. Die Vorträge und Workshops von Vhs und Gesundheitsregion plus sind kostenlos, für die Teilnahme ist eine Anmeldung über die Webseite oder telefonisch unter 07303/41200 erforderlich.

Alzheimer und Demenz 1 / 4 Zurück Vorwärts Im alltäglichen Sprachgebrauch werden die Begriffe "Alzheimer" und "Demenz" oft gleichbedeutend verwandt.

Der Begriff Demenz stammt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß "ohne Geist". Über 50 verschiedene Störungen der Gehirnleistung werden darunter zusammengefasst. Demenz ist also ein Überbegriff und nicht gleichzusetzen mit der Alzheimer-Krankheit.

Alzheimer ist mit rund zwei Drittel aller Fälle die häufigste Form der Demenz. Weitere Demenzformen sind beispielsweise die Vaskuläre Demenz, die Frontotemporale Demenz, die Lewy-Körperchen Demenz und die Demenz bei Parkinson.

Obwohl Ursachen und Verlauf unterschiedlich sind, führen alle Demenzerkrankungen zum Abbau der geistigen Fähigkeiten. Das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter. Typische Symptome einer Demenz sind Störungen des Gedächtnisses, der Sprache, des Denkens, der Wahrnehmung, der logischen Argumentation und des Verhaltens. (dpa/ots)

Auch einige Seniorendomizile beteiligen sich an der bayernweiten Demenzwoche. So können sich Interessierte zum Beispiel am Dienstag, 19. September, und am Donnerstag, 21. September, jeweils von 15 Uhr an ein Bild davon machen, welche Angebote das Betreuungsteam des Seniorendomizils Haus Elfriede in Altenstadt für an Demenz Erkrankte anbietet. Zusätzlich wird die gerontopsychiatrische Fachkraft in einem Vortrag über das Krankheitsbild informieren.

Weitere Programmpunkte zur Demenzwoche von Vhs und Gesundheitsregion plus:

Montag, 18. September, 10 Uhr via E-Learning Zoom: Online-Vortrag "Schlafen, essen, pieseln" mit Referentin Sonja Brandtner .



. Montag, 18. September, 16 Uhr in der Vhs in Illertissen: "Demenz: rechtlos? - Vollmachten und Verfügungen auch im Blickfeld des neuen Betreuungsrechts" mit Referent Karl Janson.

Dienstag, 19. September, 14 Uhr in der Vhs in Illertissen : "Versorgungsstrukturen in der ambulanten Pflege mit Schwerpunkt Unterstützungsangebote" (Fachvortrag mit Referenten der Fachstelle für Demenz und Pflege Schwaben )

: "Versorgungsstrukturen in der ambulanten Pflege mit Schwerpunkt Unterstützungsangebote" (Fachvortrag mit Referenten der Fachstelle für und Pflege ) Dienstag, 19. September, 16 Uhr in der Vhs in Illertissen : "Beratungs- und Unterstützungsangebote in der häuslichen Pflege" (Vortrag für die Allgemeinheit)

: "Beratungs- und Unterstützungsangebote in der häuslichen Pflege" (Vortrag für die Allgemeinheit) Mittwoch, 20. September, 15 Uhr in Agaplesion Bethesda Klinik Ulm (Zollernring 28, 89073 Ulm ): "Senioren mit Demenz C Besichtigung einer Musterwohnung"

Bethesda Klinik (Zollernring 28, 89073 ): "Senioren mit C Besichtigung einer Musterwohnung" Donnerstag, 21. September, 18 Uhr via E-Learning Zoom: Online-Vortrag "Nein, meine Suppe esse ich nicht … – wenn das Essen und Trinken schwierig wird"

Dienstag, 26. September, 18.30 Uhr in der Vhs in Illertissen und online über Microsoft Teams: "Praxisbericht: Was passiert eigentlich bei einer Demenzerkrankung? Wie geht man damit um?" mit Referentin Sylvia Benker , die eine ambulant betreute Wohngemeinschaft bei Illersenio leitet.