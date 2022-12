Die Planungen für die ersten E-Loks auf der Illertalbahn laufen

Plus Die Elektrifizierung der Strecke Ulm-Kempten soll für Zugreisende viele Vorteile bringen. Das Zukunftsprojekt hat bereits 2023 Auswirkungen auf Bähnle-Pendler.

Ein Zug, der leise und schnell unterwegs ist, dabei CO 2 spart und dann auch noch öfter als derzeit am Bahnhof abfährt: Dieses Szenario ist das Ziel auf der Illertalbahn zwischen Ulm und Kempten und für den Teilabschnitt Senden-Weißenhorn. Die Strecken sollen elektrifiziert und teilweise ausgebaut werden. Bis es soweit ist, dauert es zwar noch einige Jahre, doch die Vorplanungen wirken sich schon zeitnah auf die Pendler aus - vor allem auf Bähnle-Fahrer.