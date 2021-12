Museen des Landkreises Neu-Ulm haben über die Feiertage geöffnet

Über die Weihnachtsfeiertage, an Neujahr und am Dreikönigstag bieten die Museen des Landkreises Neu-Ulm besondere Ausstellungen an.

Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, den 25. Dezember und 26. Dezember sowie an Neujahr, 1. Januar, und am Dreikönigstag, 6. Januar, haben die Museen des Landkreises Neu-Ulm für Besucher geöffnet. An Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember, sind alle Kreismuseen geschlossen.

Im Bayerischen Bienenmuseum Illertissen erwartet die Besucherinnen und Besucher – passend zur Weihnachtszeit – eine Krippenausstellung des Heimatvereins Illertissen. Das Museum im Vöhlinschloss Illertissen ist immer Donnerstag bis Sonntag und an den genannten Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Im Klostermuseum Roggenburg wird die spannende Geschichte des Ordens und seines Gründers, dem Hl. Norbert von Xanten, in der Sonderausstellung "Ad omne opus bonum paratus. Zu jedem guten Werk bereit" lebendig. Geöffnet hat das Museum Samstag, Sonntag und an den genannten Feiertagen von 14 bis 17 Uhr.

Zwei Ausstellungen im Museum Oberfahlheim

Das Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim (Gemeinde Nersingen) kann immer dienstags von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und an den genannten Feiertagen von 13 bis 17 Uhr besucht werden. Hier begeistern aktuell gleich zwei besondere Ausstellungen für Groß und Klein: Heinz-Dieter Zimmermann präsentiert mit seinen "Interferenzen" ein Verwirrspiel für die Augen. Unbekannte und lustige Geschichten rund um den liebenswerten Winterhelden "Schneemann" bringen dagegen den Winter in das Museum.

Coronabedingt gilt an allen Besuchstagen die 2G–Plus–Regel: Somit erhalten ausschließlich geimpfte oder genesene Personen mit zertifiziertem Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) Zutritt. Fand die Booster-Impfung bereits statt und liegt diese mehr als 15 Tage zurück, entfällt die Testpflicht. Kinder unter 12 Jahren (mit Schülerausweis) sind von der Testpflicht ausgenommen. In den Museen gilt die FFP2-Maskenpflicht. (AZ)