Mut statt Tabu: Aktionsjahr im Landkreis Neu-Ulm klärt über Demenz auf

Demenz kann alle treffen, heilbar ist die Krankheit nicht. Trotzdem ist ein gutes Leben für Betroffene möglich. Verschiedene Aktionen vermitteln, wie das geht.

Aus einer Aktionswoche wird ein ganzes Aktionsjahr: 2024 weitet die Gesundheitsregion plus ihre Aufklärungsarbeit zum Thema Demenz im Landkreis Neu-Ulm deutlich aus. Bereits seit 2019 gibt es die Bayerische Demenzwoche des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Während dieser Woche im Herbst finden jedes Jahr auch im Landkreis Neu-Ulm verschiedene Aktionen und Veranstaltungen statt, um über das Thema Demenz aufzuklären und Angehörigen beratend zur Seite zu stehen. Dieses Jahr wird es das auch wieder geben – und noch einiges mehr.

"Wenn man sich selbst vergisst" ist der Slogan dieser Demenzkampagne. Das treffe auf beide zu: Auf Menschen, die an Demenz erkrankt sind, und auf deren Angehörige, findet Dr. Sarah Straub, die die Demenzkampagne als Expertin und teilweise auch als Schirmherrin unterstützt: "Angehörige reiben sich auf, wenn sie nicht aufpassen." Das weiß die Psychologin, Autorin und Liedermacherin aus eigener Erfahrung. Sie selbst war mit Anfang 20 pflegende Angehörige, als ihre Großmutter an Demenz erkrankte. Damals war sie bereits Musikerin, doch durch die Erkrankung der Großmutter "wurde das Thema Demenz sehr drängend", wie die heute 37-Jährige es ausdrückt.

Veranstaltungen zu Demenz für die Landkreisbevölkerung und Fachkreise

"Angehörige brauchen Unterstützung, ganz allein geht es nicht", sagt Straub. Das ist einer der Punkte, an denen die Angebote ansetzen. "Wir wollen das Thema Demenz aus dem Schatten bringen", sagt Marc Löchner, Leiter der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus im Landkreis. Zentrale Fragen seien etwa, wie man mit Demenz umgeht und wie Angehörige am besten helfen können – aber auch wo es für sie selbst Unterstützung und Hilfe gibt.

Der richtige Umgang mit Menschen mit Demenz 1 / 5 Zurück Vorwärts Aufmerksam sein Das Erkennen von Veränderungen ist wichtig, damit Menschen mit Demenz die notwendige Unterstützung erhalten. Nehmen Sie sich Zeit für ein Gespräch. Hören Sie gut zu und nehmen Sie das Gesagte ernst.

Blickkontakt aufnehmen Stellen Sie vor jedem Gespräch Blickkontakt her und sprechen Sie die Person möglichst namentlich an.

Nicht auf Rechthaben pochen Zeigen Sie Verständnis. Diskutieren Sie nicht über richtig oder falsch. Überhören Sie Anschuldigungen und Vorwürfe. Diese können ein Ausdruck von Hilflosigkeit sein und richten sich nicht gegen Sie persönlich.

Deutlich sprechen Reden Sie langsam und deutlich. Wiederholen Sie wichtige Informationen. Unterstreichen Sie das Gesagte durch Mimik und Gestik. Vermeiden Sie Ironie oder übertragene Bedeutungen.

Einfache Sätze und Fragen formulieren Anstelle von offenen Fragen bieten Sie zwei Angebote zur Auswahl an: Statt: „Was möchten Sie trinken?“ lieber: „Möchten Sie Kaffee oder Tee?“ Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.

Für die gemeinsame Kampagne mit Straub habe man sich entschieden, da die Resonanz auf ihre Konzertlesung im Sendener Bürgersaal während der Demenzwoche 2023 "überwältigend" gewesen sei: "Wir wollen die Popularität von Sarah Straub nutzen, um auf das Thema aufmerksam zu machen", sagt Löchner. Die Angebote sollen sich dabei vor allem an die Landkreisbevölkerung richten – aber nicht nur: Es werde bereits ab Februar Arbeitsgruppen geben, bei denen sich Fachleute mit Straub austauschen können. Die Psychologin forscht am Universitätsklinikum Ulm zu Demenz und leitet unter anderem eine Spezialsprechstunde für frontotemporale Demenz – einer Demenzform, die häufig auch Menschen unter 65 Jahren betrifft.

Marc Löchner, Leiter der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus im Landkreis Neu-Ulm und Demenz-Expertin Dr. Sarah Straub beim Start des Aktionsjahrs zum Thema Demenz. Foto: Annemarie Rencken

Termine mit der Expertin in den demenzfreundlichen Apotheken des Landkreis

Außerdem wird Straub im Juni Vorlesungen an der Berufsfachschule für Pflege der Kreisspitalstiftung Weißenhorn geben, denn sie möchte die Pflegeschülerinnen und -schüler dazu "inspirieren in die Altenpflege zu gehen". Für Straub besonders wichtig sind allerdings die Veranstaltungen, die am niedrigschwelligsten sind: In den sieben demenzfreundlichen Apotheken im Landkreis wird es vor Ort mehrere Termine geben, bei denen sich Menschen mit ihren Fragen direkt und unkompliziert an die Expertin wenden können. Die genauen Details zu diesen Veranstaltungen werden noch bekannt gegeben.

Den Abschluss der Demenzkampagne bilden dann die bayerische Demenzwoche im Herbst und auch Ende 2024 soll es wieder eine Konzertlesung mit Straub geben. "Ich habe wirklich gemerkt, dass der Bedarf der Menschen da ist, sich dem Thema auch mit Leichtigkeit zu nähern", sagt Straub. Bei diesen Lesungen könne sie ihr Musikerinnendasein mit ihrem Wissen zu Demenz in einer Veranstaltung zusammenbringen. Straub möchte dabei zeigen, dass ein Leben mit Demenz möglich ist. Dass Erkrankte normale Menschen sind, denen man auf Augenhöhe begegnen sollte. Dass es immer Möglichkeiten gibt, um die Lebensqualität von Menschen mit Demenz zu verbessern. "Ich möchte weg vom Tabu – und hin zum Mut, über das Thema zu sprechen", sagt die Psychologin.