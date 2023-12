Landkreis Neu-Ulm

Statt Unterstützung ist viel Geld weg: die Masche der Callcenter-Betrüger

Nicht nur per WhatsApp oder SMS versuchen Betrüger Geld zu erbeuten: Auch falsche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Microsoft sind eine beliebte Masche.

Plus Sie helfen nur vermeintlich: Betrüger geben sich auch im Landkreis Neu-Ulm als falsche Microsoft-Mitarbeiter aus. So haben sich die Zahlen entwickelt.

Es kann so schnell gehen: Die Tante eine Illertisserin hatte nur auf ein Video geklickt und kurz darauf ploppte auf ihrem Computer ein Fenster mit der Nachricht auf, dass sie sich einen Virus eingefangen hat und bitte Microsoft kontaktieren solle. Die dort angezeigte Nummer rief die Frau an – doch auf der anderen Seite wartete nicht das Software-Unternehmen, sondern die Leute, die dann tatsächlich einen Virus auf dem Gerät installierten.

"Zum Glück hat meine Tante kein Online-Banking", erzählt die Illertisserin, die zum Schutz der Betroffenen anonym bleiben möchte. Sonst hätte ihre Tante viel Geld verlieren können, so wie eine 40-Jährige, die die Illertisserin über ihre Arbeit kennt: Die Betrüger waren ähnlich vorgegangen, hatten in ihrem Fall allerdings mehrere 1000 Euro erbeutet – so viel wie das Kreditkartenlimit hergab – weil sie ihre Bankdaten gespeichert hatte.

