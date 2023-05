Tag der Kultur und Vereine: Das ist am 13. Mai im Kreis Neu-Ulm geboten

Die Städte und Gemeinden feiern das Landkreisjubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen zum Mitmachen und Genießen. Hier sind alle Termine im Überblick.

Im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Landkreis Neu-Ulm“ steht die nächste große Feier an: Beim „Tag der Kultur und Vereine“ am Samstag, 13. Mai, erwartet die Bürgerinnen und Bürger ein vielseitiges Angebot in allen Landkreiskommunen. Wir geben einen Überblick über die Aktionen.

Altenstadt : Führung über den jüdischen Friedhof in Illereichen mit Ernst Ehrmann (10 Uhr).

Besuch in der Kinderfeuerwehr-Einsatzzentrale (14 bis 16 Uhr), für Kinder von drei bis zehn Jahren. Elchingen : Führung zu den Kunstwerken des Klosters Elchingen (11 und 14 Uhr) mit dem ehemaligen Kreisarchäologen Richard Ambs . Führung durch die St. Laurentius Kirche in Thalfingen , die älteste Kirche des Landkreises (16 Uhr).

Menschenkickerturnier und Ausstellung zu 50 Jahre Eingemeindung des Ortsteils (13 bis 17 Uhr), Fußballplatz . Illertissen : Das Vöhlinschloss miteinander entdecken. Ab 13.30 Uhr stündliche Museumsführungen mit Musik, um 14.30 Uhr Ritterführung für Kinder, Treffpunkt an der Brücke. Ab 16 Uhr Schloss- und Museumsfest, Konzerte mit der Musikschule Dreiklang.

„Die Hausmaus Pieps im Wald“ – Ein Blasmusikkonzert von Kindern für Kinder (17 Uhr) in der Gemeindehalle. Ein Kooperationsprojekt der Jugendkapelle / und der Musikschule . Neu-Ulm : Tag der offenen Tür mit „Tennisschnuppern“ von 11 bis 15 Uhr beim Neu-Ulmer Tennisklub Blau-Weiss 1905 e. V., Steinhäulesweg 9, Zufahrt über Golfclub. Präsentation der Geschichtsbibliothek (14 bis 16 Uhr). Kreismeisterschaften in Badminton ab 10 Uhr (auch am Sonntag, 14. Mai) im Schulzentrum Pfuhl (neue Halle). Tag der offenen Tür des Neu-Ulmer Ruder-Clubs Rudern 2000 (10 bis 14 Uhr) im Bootshaus, Steinhäulesweg 5. Festakt 50 Jahre Musikverein Steinheim (ab 18 Uhr), Vereinshalle.

Fotoausstellung „ gestern – heute – morgen“ (10 bis 18 Uhr), Äußere Taverne. Tag des Ehrenamts (10 bis 18 Uhr) mit Musik und Vereinsvorstellung. Roggenburg : Gemeindearchivpfleger Lothar Mareis informiert von 14 bis 16 Uhr über eine 400 Jahre alte Wasserversorgungsanlage. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth beantwortet bei einer geführten Tour durch den Bodenerlebnispfad (13.30 und 15 Uhr) Fragen rund um den Boden – die Haut der Erde. Unter dem Motto „Wald ist dufte“ sind Besucherinnen und Besucher von 9 bis 17 Uhr eingeladen, die Gerüche des Waldes im Walderlebniszentrum Roggenburg zu erschnuppern.

70er-Jahre Schlager-Party mit der Band „Papi`s Pumpels“ (20 Uhr) im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus. Weißenhorn : Kostenlose Stadtführungen um 11, 14, 16 und 18 Uhr. Start vor dem Rathaus.

Führungen und Aktionen in den Museen des Landkreises Neu-Ulm

Auch in den Landkreismuseen ist am Aktionstag einiges geboten: Ein Kindersuchspiel findet von 14 bis 17 Uhr im Klostermuseum Roggenburg statt. Für Erwachsene gibt es um 15 Uhr eine Sonderausstellung „Christus am Kreuz“. Verlängerte Öffnungszeiten und ein 3D-Filmerlebnis warten im Bayerischen Bienenmuseum Illertissen auf die Besucher. Geöffnet ist am 13. Mai von 13 bis 21 Uhr, Filmvorführungen um 13, 14, 15 und 16 Uhr. Eine Führung für Erwachsene durch den Archäologischen Park Kellmünz gibt es um 14 Uhr mit Kreisheimatpfleger Peter Wischenbarth. Die Kulturreferentin des Landkreises, Franziska Honer, führt um 13 Uhr durch die Sonderausstellung "Geschichte miteinander entdecken! 50 Jahre Landkreis Neu-Ulm“ im Museum für bildende Kunst Oberfahlheim.

Kostenlos mit dem ÖPNV durch den Landkreis Neu-Ulm

Am Tag der Kultur und Vereine sind Fahrten im ÖPNV im Landkreis Neu-Ulm kostenlos. Das umfasst auch Fahrten mit den Nahverkehrszügen innerhalb des Landkreises. Start- und Zielort müssen jeweils im Kreis Neu-Ulm liegen. (AZ)

Info: Für einzelne Termine ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Das gesamte Programm mit Anmeldemöglichkeiten gibt es unter landkreis-nu.de/Tag-der-Kultur-und-Vereine.