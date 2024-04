Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Umfrage zum 1. Mai: Ist Ihnen Tradition oder Tag der Arbeit wichtiger?

Zum 1. Mai gibt es eine Reihe an Bräuchen und Traditionen, die gefeiert werden.

Plus Am 1. Mai ist Feiertag, gleich aus mehreren Gründen wird das Datum gefeiert. Wir haben uns umgehört, was Menschen aus der Region damit verbinden.

Von Regina Langhans

Der 1. Mai ist in Deutschland als Tag der Arbeit ein gesetzlicher Feiertag. Im Jahr 1890 wurde er als Kampftag der Arbeitnehmerbewegung ins Leben gerufen und will auf die Rechte und Lebensumstände der Arbeiterklasse aufmerksam machen. Zugleich kennzeichnen den Beginn des Wonnemonats eine Fülle uralter Bräuche und Traditionen wie das Aufstellen von Maibäumen oder der Tanz in den Mai. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Tradition oder Tag der Arbeit, was zählt für Sie mehr?

Murat Ozcan aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Murat Ozcan aus Illertissen sagt: Feiern geht vor, denke ich. Der 1. Mai erinnert mich an meine Kindheit, als wir Scherze machten: etwa fremde Mülltonnen umlegen. Wenn sie die Betroffenen aufstellen wollten, fiel der Unrat auf die Straße und musste zusammengekehrt werden. Ich finde es wichtig, Traditionen zu vererben. Wer sich bewusst ausschließt, läuft Gefahr, im Abseits zu landen. Am Feiertag werde ich mit meiner Frau vielleicht ein Glas Wein trinken.

