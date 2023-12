Was tun bei Inkontinenz? Das raten Experten aus der Region

Bei der Telefonaktion der Kreisspitalstiftung Weißenhorn konnten Betroffene anonym Fragen zu Beckenbodenstörungen stellen. Welche Tipps die Experten haben.

Es ist ein Thema, das nach wie vor mit viel Scham behaftet ist: Inkontinenz. Wer nicht mehr die Kontrolle darüber hat, wie oft und wann er oder sie auf Toilette muss, leidet darunter sehr – und oft still. Viele warten viel zu lange, sich Hilfe bei einem Arzt oder einer Ärztin zu suchen. Dabei zahlt es sich aus, zeitnah aktiv zu werden, denn viele Probleme lassen sich gut behandeln. Um die Hemmschwelle zu senken, hat das Beckenbodenzentrum der Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn auch dieses Jahr eine Telefonaktion veranstaltet. Dabei berieten Experten Betroffene und gaben ihnen Empfehlungen.

Eine Stunde lang konnten betroffene Frauen und Männer anonym am Telefon ihre Beschwerden schildern und eine erste Einschätzung eines Fachmanns aus den Feldern Frauenheilkunde, Urologie oder Chirurgie und Proktologie bekommen. "Eine Diagnose stellen können wir so zwar in der Regel noch nicht", sagt Dr. Andreas Reich, Chefarzt der Frauenklinik an der Donauklinik Neu-Ulm. Aber häufig helfe es den Menschen, ihre Beschwerden schon einmal mit jemandem durchgesprochen zu haben, bevor sie sich weitere Hilfe suchen.

Bei Inkontinenz-Problemen ist der Alltag häufig stark eingeschränkt

Der Gynäkologe ist an dem Abend der gefragteste Mann unter der drei Ärzten. Das liegt einen Angaben nach daran, dass Inkontinenz-Probleme bei Frauen häufiger auftreten. Ein typischer Fall: Eine 82-Jährige muss tagsüber stündlich auf die Toilette – und jedes Mal sofort gehen, warten kann sie nicht. "Das ist so ein Fall, wo das normale Leben sehr stark eingeschränkt ist und man nicht einfach mal locker flockig in die Stadt gehen kann", sagt Reich. Man spricht hier von einer "überaktiven Blase" und die könne man medikamentös gut behandeln, sobald eine Blaseninfektion ausgeschlossen ist.

Auch Dr. Christian Bialas, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Donauklinik Neu-Ulm, berichtet von einem Fall, der den Alltag schwierig macht: Beim "Stuhlstottern" oder ständigem Stuhldrang hätten Betroffene immer das Gefühl, ein wenig zu müssen – ohne sich je ganz entleeren zu können. "Viele trauen sich dann nicht, sich mehr als 50 Meter von der Toilette zu entfernen", sagt Bialas. Eine Frau habe ihm etwa erzählt, dass sie jedes Mal eine genaue Route anhand der verfügbaren Toiletten plane, wenn sie in die Stadt geht. "Das nimmt einfach Lebensqualität." Dieses Phänomen, bei dem sich der Darm in sich selbst zusammenstülpt, könne man mit einer OP gut behandeln. Leicht zu erkennen sei es allerdings nicht.

Bei Beschwerden sollte man zeitnah zum Arzt oder zur Ärztin gehen



Umso wichtiger sei es, bei Inkontinenz-Problemen zeitnah zu einem Arzt oder zu einer Ärztin zu gehen, betont Bialas. "Die meisten Beckenbodenbeschwerden gehen nicht von selbst weg. Und je langer sie andauern, desto länger dauert es auch sie zu behandeln", schildert der Medizinier. Bei der Telefonaktion haben sich vor allem über 80-Jährige bei ihm gemeldet. Aber dieses und ähnliche Krankheitsbilder können auch jüngere Menschen betreffen, am Tag nach der Aktion etwa wurde eine 38 Jahre alte Frau operiert.

Dr. Karl von Dobschütz, Oberarzt an der urologischen Klinik am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, hatte an diesem Abend ebenfalls vor allem mit über 80-Jährigen Kontakt. Harnweginfekte, vor allem Blasenentzündungen, seien aber bereits bei Frauen ab der Menopause stark verbreitet. "Die Schleimhäute sind dann nicht mehr so gut durchblutet und die Abwehrkräfte schlechter", erläutert von Dobschütz. Dadurch gelangten Bakterien leichter in die Blase, man müsse ständig auf Toilette und das Wasserlassen brenne.

Viele Betroffene werden diese Blasenentzündungen von selbst nie endgültig los, aber auch das könne man behandeln, sagt der Oberarzt. Zuerst müssten aber Harnentleerungsstörungen ausgeschlossen werden. "Das gleiche Symptom kann unterschiedliche Ursachen haben", sagt von Dobschütz. Unter anderem deshalb sei es so wichtig, dass beim Beckenbodenzentrum Experten und Expertinnen aus verschiedenen Fachrichtungen so eng zusammenarbeiten.