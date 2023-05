Ein Jahr Magietheater: Was zauberst du als Nächstes, Florian Zimmer?

Seit Juni 2022 ist Neu-Ulm der Standort des ersten Magietheaters. Florian Zimmer spricht in unserem Podcast darüber, wie es dazu kam – und was er jetzt vorhat.

Er wurde Europameister der Magie, bezauberte Michael Jackson und schwebte über die Donau. Das größte Kunststück von Florian Zimmer allerdings war seine Rückkehr in die Heimat: In Neu-Ulm hat der Magier vor einem Jahr sein Zaubertheater eröffnet. Ein Jahr später und nach mehr als 200 Shows, die er dort gespielt hat, zieht Florian Zimmer im Podcast-Gespräch Bilanz. Bei "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast" erzählt er, wie er als "magischer Dienstleister" die finanzielle Grundlage für sein Projekt gelegt hat, was die Zuschauer im zweiten Jahr Magie-Theater erwartet und ob er noch Lust auf große und spektakuläre Stunts hat.

Florian Zimmer ist mit Leib und Seele Magier – aber eben auch gelernter Bankkaufmann. Der Finanzexperte in ihm hatte nach seinen ersten großen Erfolgen die Rechnung aufgestellt, wie er tatsächlich von der Zauberkunst leben kann. "Ich habe immer versucht, eine eigene Tournee zu machen, eine eigene Show auf die Beine zu stellen, das Fernsehen für mich zu begeistern", erzählt Zimmer im Podcast-Interview. Ins Fernsehen schaffte er es zwar 2011 – doch die Show auf RTL II habe er selbst mitproduziert und damit auch finanziert, sagt Zimmer. Eine zweite Show sei im Gespräch gewesen, doch verdient hätte er daran kaum. "Damals habe ich Illusionen abbezahlt wie andere Freunde gleichzeitig Wohnungen."

Magier Florian Zimmer (rechts) zu Gast im Podcast-Studio bei Rebekka Jakob und Ronald Hinzpeter. Foto: Florian Zimmer

Stattdessen startete Zimmers Karriere als eine Art magischer Dienstleister: Für andere Magier, aber auch Tanzshows oder große Firmen entwickelte er Illusionen für die Bühne – und sammelte so das Eigenkapital für seinen großen Traum vom eigenen Theater. 2015 entdeckte er das Grundstück neben dem Dietrich-Kino, "die perfekte Location für mein Magietheater". 2017 gründete er eine Firma dazu, holte Investoren ins Boot. Mitte Juni 2022 ist es dann so weit: Florian Zimmer eröffnet sein eigenes Theater.

Auf kritische Stimmen will Florian Zimmer nicht hören

Seit einem Jahr läuft hier die Show "Ulmglaublich". Hier zeigt Zimmer nicht nur Illusionen. Er zeigt auch seinen Weg auf, den er zur Verwirklichung seines Traums gegangen ist. Und er verschweigt dabei nicht die vielen kritischen Stimmen, die das Projekt von Anfang an begleitet haben. "Auf so was darf man gar nicht hören", sagt er im Podcast. Schon seine Mitschüler hätten ihm gesagt, er verschwende seine Zeit mit Kartentricks. Die Kritiker, die dem Magietheater am Standort Neu-Ulm keine Chance einräumten, haben aus seiner Sicht nicht Recht behalten. "Warum soll Zauberei denn nicht funktionieren? Das ist das zweitälteste Gewerbe der Welt, das funktioniert immer. Das ist wie Eis verkaufen im Sommer."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In der Haupt-Saison des Theaters, dem Herbst und Winter, sei das Haus immer voll gewesen, über Weihnachten habe er täglich zwei ausverkaufte Shows gespielt. "Nur am 24. Dezember und am 1. Januar habe ich uns eine Pause gegönnt." Jetzt im Frühsommer sei naturgemäß weniger los, die Tage, an denen das Programm läuft, deswegen reduziert worden.

Über 200 Shows hat Zimmer schon gespielt, nicht eine habe er absagen müssen – obwohl er sogar einen Abend mit einer Blutvergiftung durchstand, die er sich wohl beim Nabada geholt hatte. Nachdem eine Ärztin ihm noch hinter der Bühne ein Antibiotikum verabreicht hatte, ging Zimmer auf die Bühne und zog seine Show durch. Das sei er seinen Zuschauerinnen und Zuschauern auch schuldig. "Die Leute, die da unten im Publikum sitzen, wollen einen geilen Abend haben. Das ist mein Job."

Das Florian-Zimmer-Theater ist nicht nur eine One-Man-Show

Trotzdem ist das Florian-Zimmer-Theater keine reine One-Man-Show mehr. Bei Open-Stage-Abenden hat er seine Bühne mit Nachwuchskünstlern geteilt. Im Sommer endet die Zeit von "Ulmglaublich", im Winter stehen zwei Magier bei "Ulmglaublich 2.0" mit ihm auf der Bühne. Die Show geht weiter, und sie wird sich verändern, verspricht Zimmer. "Im nächsten Jahr gibt es eine komplett neue Show." Was da passieren wird, will er jetzt noch nicht verraten. So viel ist aber klar: Lust auf den ganz großen Stunt, wie damals, als er sich auf dem Münsterplatz lebendig begraben ließ oder in der Luft über die Donau schwebte, hat er immer noch. "Obwohl das damals schon ganz schön gefährlich war", gibt Zimmer zu.

Verlosung: Tickets für das Florian-Zimmer-Theater zu gewinnen 1 / 3 Zurück Vorwärts Zum einjährigen Bestehen des Magietheaters in Neu-Ulm verlosen wir zweimal zwei Tickets für die Show "Ulmglaublich", die noch bis Anfang Juli zu sehen ist.

Unter allen Einsendungen per Mail an podcast@nuz.de mit dem Kennwort "Magie", die uns bis 11. Juni, 14 Uhr, erreichen, werden die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)

Weniger Sorgen macht er sich um die gerichtliche Auseinandersetzung, die den Magier seit Monaten beschäftigt. Dass sein früherer Freund Michael Ecker von ihm Geld fordert und der Streit vor dem Landgericht Ulm auch nach dem zweiten Prozesstag noch nicht vorüber ist, findet er zwar anstrengend und zeitraubend – aber Zimmer sieht sich klar im Recht. Erst vor wenigen Wochen hatte das Landgericht München es abgelehnt, dem Magier bestimmte Aussagen über Ecker zu verbieten. "Ich darf also weiter sagen, dass diese Person lügt", macht Zimmer deutlich. Aber eigentlich möchte er weniger über die Auseinandersetzung als vielmehr über sein Magietheater sprechen.

Was Florian Zimmer über seine Anfänge als Magier sagt, wie er sich an seinen Auftritt vor Michael Jackson erinnert und wer es schafft, ihn zu verzaubern, erzählt er in der neuen Folge von "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast", die ab dem 1. Juni kurz nach Mitternacht zu hören ist.

Der Podcast mit Florian Zimmer bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Sie haben Kritik oder Anmerkungen zu unseren Podcasts? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@nuz.de.