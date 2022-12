Neu-Ulm/Weißenhorn

vor 36 Min.

Bauarbeiter gesteht sexuelle Übergriffe auf 13-jähriges Mädchen

Plus Das Amtsgericht Neu-Ulm verurteilt einen 42-Jährigen, der während einer Tätigkeit in Weißenhorn eine Minderjährige geküsst und sie unsittlich berührt hat.

Von Jens Noll

Die Taten liegen mittlerweile vier Jahre zurück, belasten die Geschädigte aber noch immer so stark, dass sie in psychotherapeutischer Behandlung ist. Am Montag ist das Urteil gegen den Mann gefallen, der nach Ansicht des Gerichts das Mädchen sexuell belästigt und in insgesamt fünf Fällen sexuell missbraucht hat. Ein Geständnis des 42-Jährigen wirkte sich strafmildernd aus.

