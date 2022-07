Ballenpresse fängt Feuer – Stoppelfeld brennt großflächig ab

Bei der Ernte nahe Nordholz entdeckt ein 19-Jähriger den Brand an der Maschine. Die Flammen breiten sich auf ein Stoppelfeld und ein angrenzendes Rapsfeld aus.

Die Feuerwehren im südlichen Landkreis Neu-Ulm hatten am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz: Auf einem Feld bei Nordholz war eine Großballenpresse in Brand geraten. Der 19-jährige Fahrer des Traktorgespanns hatte bei der Gerstenernte auf einem Feld nordöstlich von Nordholz das Feuer in der Maschine entdeckt. Der junge Mann steuerte sein Gespann von dem Feld herunter, konnte unverletzt absteigen und unternahm erste Löschversuche. Allerdings hatte das Feuer bereits das abgeerntete Feld erfasst und breitete sich aufgrund der Trockenheit schnell aus.

Zunächst wanderten die Flammen südlich und griffen auf ein angrenzendes Rapsfeld über. Glücklicherweise drehte in diesem Moment der Wind, sodass sich das Feuer wieder in nördliche Richtung bewegte. Die verständigte Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Sechs ortsansässige Landwirte unterstützten die Wehren mit ihren Vakuumfässern und Grubbern. Das Stoppelfeld brannte auf einer Fläche von etwa 15.000 Quadratmetern ab. Laut Polizei entstand hier kein Sachschaden. Das erntereife Rapsfeld wurde auf etwa 400 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen. Hier wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ballenpresse erlitt einen Totalschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Großeinsatz: 85 Feuerwehrkräfte aus der Region kommen nach Nordholz

Etwa 85 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Buch, Illertissen, Christershofen/Rennertshofen, Ritzisried, Roggenburg, Gannertshofen, Biberach, Schießen, Weißenhorn und Deisenhausen waren vor Ort. Zudem unterstützte der Kreisbrandinspektor Süd die Einsatzleitung.

Als Brandursache an der Ballenpresse kommt nach Angaben der Polizei entweder ein technischer Defekt oder eine mechanische Ursache, wie eine Funkenbildung durch einen aufgewirbelten Stein in Betracht. Fremdverschulden wird von polizeiliche Seite ausgeschlossen. (AZ)