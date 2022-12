Obenhausen

Unfallverursacherin flüchtet zunächst, kommt später aber zur Polizei

Eine junge Frau prallte mit ihrem Auto in Obenhausen gegen ein Begrüßungsschild und fuhr danach einfach weiter. Am nächsten Tag stellte sie sich.

In Obenhausen wird ein Holzschild am Ortseingang beschädigt. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf. Im Laufe des Tages klärt sich auf, was passiert ist.

Die Polizei hat eine Unfallflucht in Obenhausen aufgeklärt, weil sich die Verursacherin im Nachhinein bei der Dienststelle in Illertissen gemeldet hat. Am Dienstagvormittag wurde die Polizei nach eigenen Angaben über einen Unfall im Bereich der Graf-Moy-Straße infomiert. Ein Fahrzeug war offensichtlich von Gannertshofen kommend am Ortseingang von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Wucht gegen das Begrüßungsschild aus Holz geprallt. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten sicherten die Unfallstelle und erhielten dadurch erste Hinweise auf das Fahrzeug, das den Schaden verursacht hatte. Auch das Auto der jungen Frau wurde erheblich beschädigt Weitere Ermittlungen erübrigten sich wenig später. Auf Anraten ihres Rechtsanwalts stellte sich die 24-jährige Unfallverursacherin am Dienstagnachmittag selbst bei der Polizei. Sie berichtete den Beamten, dass sie am Montagvormittag gegen elf Uhr mit ihrem Auto wegen Straßenglätte ins Schleudern geraten und daraufhin gegen das Schild geprallt war. Das Auto der jungen Frau wurde stark beschädigt, die Summe wird laut Polizeibericht auf 3000 Euro geschätzt. Die 24-Jährige begründete die Unfallflucht mit einem Schockzustand. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein. (AZ)

