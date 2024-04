Oberroth/Unterroth

10:49 Uhr

Oberroth und Unterroth schließen sich bei der Wasserversorgung zusammen

Plus In den Nachbarkommunen Oberroth und Unterroth stehen hohe Investitionen für die Wasserversorgung an. Unter anderem wird eine Verbundleitung verlegt.

Von Claudia Bader, Regina Langhans

Die Gemeinden Oberroth und Unterroth bauen eine Wasserleitung, die beide Orte verbindet. "Auch wenn wir jetzt viel Geld in die Hand nehmen müssen, ist dieser Schritt dringend notwendig", sagte der Oberrother Bürgermeister Willibold Graf jüngst im Gemeinderat. Auch die Mitglieder des Gremiums sahen die Notwendigkeit einer Verbundleitung mit der Nachbarkommune. Das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt Neu-Ulm hatten diese Maßnahme bereits vor einigen Jahren empfohlen. Nach Vorstellung der Pläne durch Mitarbeiter des Ingenieurbüros Fassnacht beschlossen die Räte einstimmig, die Förderung für das gemeinsame Projekt zu beantragen. Auch der Unterrother Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einhellig zu.

In Oberroth beleuchteten die Ingenieure Harald Widler und Michael Kunze die aktuelle Situation der Wasserversorgung. Da die Gemeinde bisher lediglich über einen Tiefbrunnen mit Trinkwasser beliefert wird, besteht ihren Angaben nach nur eine eingeschränkte Versorgungssicherheit. Die Verbundleitung zwischen den beiden Gemeinden soll deren Trinkwasserversorgung zum Beispiel bei technischem Versagen oder Leistungsverlust der Brunnen sicherstellen. Dabei sollen beide Kommunen autark bleiben. „Weil es von gleicher Beschaffenheit ist, kann das Wasser aus Oberroth und Unterroth in jedem Verhältnis miteinander gemischt werden“, informierten die Ingenieure.

