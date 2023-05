Auto kracht gegen Baum: 41-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer kommt am späten Montagabend zwischen Babenhausen und Oberschönegg von der Straße ab. Der Mann ist schwer verletzt, das Auto hat Totalschaden.

Schwere Verletzungen hat sich ein 41-Jähriger in den späten Abendstunden des Maifeiertags bei einem Unfall zwischen Babenhausen und Oberschönegg zugezogen. Der Mann war mit seinem Wagen laut Polizei auf Höhe Weinried nach links von der Straße abgekommen und im Straßengraben frontal gegen einen Baum gekracht. Die Unfallursache ist bislang noch ungeklärt.

Die Feuerwehr musste den Mann an der Unfallstelle aus seinem Auto befreien, anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Verbindungsstraße zwischen Weinried und Oberschönegg war wegen des Verkehrsunfalls für die Dauer des Rettungseinsatzes gesperrt.

Die Polizei ermittelt derzeit das Unfallgeschehen im Detail, ebenso das Ausmaß der Verletzungen des Mannes. Weiterhin heißt es in der Mitteilung, dass am Fahrzeug Totalschaden entstanden sei - laut erster Schätzungen in Höhe von knapp 33.000 Euro. (AZ)