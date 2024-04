Auto stürzt in die Günz: Die beiden Insassen flüchten

Ein kurioser Unfall hat sich bei Oberschönegg ereignet: Ein VW Touareg stürzte in die Günz und musste geborgen werden. Die beiden Insassen flüchteten.

Feuerwehr, Abschleppdienst und Polizei waren am Sonntagnachmittag zwischen Oberschönegg und Engishausen (Gemeinde Egg a.d. Günz) nahezu drei Stunden lang mit der Bergung eines Pkw aus der Günz im Grenzbereich zwischen den beiden Gemeinden beteiligt. Die Ermittlungen der Polizei zum Hergang des Unfalls sind noch im Gange. Nach ersten Angaben der Polizei waren gegen 16.15 Uhr mindestens zwei Personen in einem VW Touareg mit polnischer Zulassung von Engishausen kommend auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Oberschönegg unterwegs. An der ersten Rechtskurve fuhr das Auto geradeaus auf einem Feldweg weiter in Richtung der Günz. Unmittelbar bevor der Feldweg am Günzufer nach links abbiegt, verfehlte das Fahrzeug die Abbiegung und fuhr durch das Buschwerk ins Wasser.

Das Auto blieb dort im etwa einen halben Meter tiefen Flüsschen stecken. Die Insassen, nach ersten Zeugenaussagen wahrscheinlich zwei Personen, konnten das Fahrzeug vermutlich unverletzt verlassen und "gingen flüchtig", wie es die Polizei formuliert. Sie konnten am späteren Nachmittag von der Polizei ausfindig gemacht und angetroffen werden. Zu den darauf folgenden Ermittlungen wird die Polizei voraussichtlich noch im Laufe der Nacht zum Montag einen Bericht herausgeben; vorher werde keine weiteren Auskünfte gegeben. Das Auto wurde von der Feuerwehr Babenhasuen mit Unterstützung der Feuerwehr Oberschönegg mittels Seilwinde ans Ufer bezogen und dort befestigt. Von dort aus gelang es schließlich einem Abschleppdienst, das Auto mithilfe eines Kranarms auf dem Abschlepper zu bergen und aufzuladen. Näheres wird berichtet, sobald der Polizeibericht vorliegt.