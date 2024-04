Pfaffenhofen

Pfaffenhofen investiert Millionen in neuen Kadeltshofer Kindergarten

Plus Erste Pläne über den Millionen-Neubau des Kindergartens St. Michael in Kadeltshofen sind verkündet. Nach vielen Jahren des Improvisierens ist man dort sehr erfreut.

Von Philipp Scheuerl

Pfaffenhofen greift für seine Kinder tief in die Tasche und errichtet für den Kindergarten St. Michael in Kadeltshofen ein modernes Gebäude im Wert von 3,5 Millionen Euro. Über 40 Jahre war der als familiär geltende Kindergarten im ersten Stock der "Alten Schule" unterbracht. Nun soll das Gebäude östlich davon Richtung Straße (ehemals Schmid) abgerissen werden und der Kindergarten zieht in ein neues Haus.

Der Umzug ermöglicht längere Betreuungszeiten und die Errichtung einer Kindergrippe. Was aus dem freien Raum in der Alten Schule wird, in der auch der Kriegersoldatenverein, der Schützenverein und die Blasmusik untergebracht sind, ist noch unklar. Bürgermeister Sebastian Sparwasser erwähnte, dass eine Vereinsnutzung oder die Umwandlung in Wohnungen in Betracht gezogen werden, aber das stehe noch zur Debatte.

