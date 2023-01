Pfaffenhofen will Klima und Internetverbindung verbessern

Plus Bürgermeister Sebastian Sparwasser blickt beim Neujahrsempfang in Pfaffenhofen auf geleistete Projekte im vergangenen Jahr zurück und verleiht die Ehrennadel.

Beim Aufzählen der Ereignisse der vergangenen drei Jahre erscheint es wie eine kleine Ewigkeit, seit der bislang letzte Neujahrsempfang der Marktgemeinde Pfaffenhofen stattgefunden hatte. Corona, Ukraine-Krieg und Energiepreisexplosion waren die unschönen Wegmarken zu Beginn der 20er-Jahre. Was nun folgte, war dann auch die Premiere für Bürgermeister Sebastian Sparwasser, der im ersten Corona-Jahr auf Josef Walz als Rathauschef folgte.