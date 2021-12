Unfall auf glatter Fahrbahn: Auto überschlägt sich

Auf glatter Straße verliert ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, der sich wohl sogar mehrfach überschlägt. Der Unfall zwischen Pfaffenhofen und Hirbishofen geht glimpflich aus.

Es sah spektakulär aus, stellte sich aber glücklicherweise als relativ harmlos heraus: Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr fuhren zwei Männer mit ihrem Skoda-Pkw auf der Kreisstraße NU3 von Pfaffenhofen in Richtung Hirbishofen. Offensichtlich, so die Polizei, habe der Fahrer die Geschwindigkeit des Autos nicht den Straßen- und Witterungsverhältnissen angepasst, denn es herrschte dichter Nebel; die Straßenoberfläche war zwar nicht gefroren, aber rutschig.

Insassen bleiben unverletzt

Etwa auf halbem Weg zwischen den beiden Ortschaften kam der Wagen nach rechts von der Straße ab, überschlug sich, vermutlich sogar mehrfach, und landete wieder auf den Rädern im mehrere Meter tiefen Straßengraben. Beide Insassen blieben unverletzt. Die Feuerwehren Roth-Berg und Holzschwang sicherten die Unfallstelle ab, leuchteten sie aus und waren bei der Bergung des Unfallfahrzeugs mit einer Zugmaschine behilflich.