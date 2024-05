Open-Air-Festival: Babenhausen lädt im Juni zum Picknick im XXL-Format

Beim Picknick-Open-Air in Babenhausen treten viele mit der Region verwurzelte Musikerinnen und Musiker auf. Auch die Bewirtung auf dem Festival kann sich sehen lassen.

"Verzehr mitgebrachter Speisen im Freien (bei einem Ausflug oder Ähnlichem)": So nüchtern definiert der Duden das Wort Picknick. In Babenhausen bekommt der Begriff eine neue Dimension. Denn auf dem Espachplatz findet Mitte Juni ein Picknick im XXL-Format statt - zwei Tage lang, begleitet von Livemusik, Familienprogramm und vielseitiger Bewirtung, das Ganze bei freiem Eintritt. Die Veranstalter machen es den Besucherinnen und Besuchern also denkbar einfach, schöne und gesellige Stunden unter hoffentlich blauem Himmel zu erleben.

Der Verein Touristik Fuggermarkt Babenhausen unter dem Vorsitz von Benedikt Neubauer organisiert die Veranstaltung zusammen mit der Marktgemeinde. Sie findet heuer zum zweiten Mal statt. "Vergangenes Jahr wurde das Event erstmals durchgeführt und war ein voller Erfolg. Daran möchten wir gerne anknüpfen", so Vereinsmitglied Matthias Schmidt. Das Besondere: Alle Beteiligten, ob Musiker, Caterer oder Helfer, sind aus Babenhausen oder dem direkten Umkreis. Schmidt: "Das Event soll 'von Babenhausern für Babenhausen und Umgebung' sein. Wichtigster Aspekt ist dabei, dass Babenhausen lebt – dass sich Menschen, Firmen, Vereine und Geschäfte zusammentun, um etwas auf die Beine zu stellen."

Picknick Open Air in Babenhausen: Dämmerschoppen und Public Viewing am Freitag, 14. Juni

Los geht es am Freitag, 14. Juni. Von 17 bis 20 Uhr gestaltet der Musikverein Babenhausen einen Dämmerschoppen. Die mehr als 50 aktiven Mitglieder spielen traditionelle und moderne Stücke, um für verschiedene musikalische Vorlieben etwas zu bieten. Danach steht Public Viewing auf dem Programm. Gemeinsam geschaut wird das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: augsburg.tv

Der Samstag, 15. Juni, startet um 9 Uhr mit einem Frühschoppen. Biergarta Mukke tritt bis 12 Uhr auf. Die Musiker aus dem Unterallgäu verbindet die Freude zur böhmisch-mährischen Blasmusik. Familien erwartet derweil ein Kinder- und Jugendprogramm an der neuen Kindertagesstätte auf dem Schlossgelände und auf dem Espachplatz. Laut Veranstalter sind Familienspiele, Kinderschminken, Torwandschießen und Ponyreiten geplant. Zwischen 12 und 15 Uhr gibt es Mittagessen, außerdem erfolgt ein Soundcheck für das weitere Programm. Denn ab 15 Uhr geht das Picknick-Open-Air erst so richtig los: Fünf Bands treten nacheinander auf, die teilweise schon zum Gelingen der Premiere beigetragen haben.

Livebands treten am Samstag beim Picknick Open Air in Babenhausen auf

15 bis 16 Uhr: Jamberlain . Zur Band gehören drei Babenhauser und eine Klosterbeurerin: Monika Schubert und Matthias Röger (Gesang, Akustik- und E-Gitarre), Alex Maier-Graf (Bass) und Norbert Flach (Schlagzeug) spielen klassische Folk-Rock/Pop-Songs.



. Zur Band gehören drei Babenhauser und eine Klosterbeurerin: und (Gesang, Akustik- und E-Gitarre), Alex Maier-Graf (Bass) und (Schlagzeug) spielen klassische Folk-Rock/Pop-Songs. 16.30 bis 17.30 Uhr: Josema . Die jungen Musiker, die sich größtenteils in der Schule kennenlernten, fühlen sich im Rock-Pop-Genre zu Hause, probieren sich aber gerne musikalisch aus.

. Die jungen Musiker, die sich größtenteils in der kennenlernten, fühlen sich im Rock-Pop-Genre zu Hause, probieren sich aber gerne musikalisch aus. 18 bis 19 Uhr: Maximilian Jäger . Der in Altenstadt aufgewachsene Sänger und Songwriter bringt mit seiner Band deutschsprachigen Pop auf die Bühne. Vor Kurzem erschien sein neues Album "Insel".

. Der in aufgewachsene Sänger und Songwriter bringt mit seiner Band deutschsprachigen Pop auf die Bühne. Vor Kurzem erschien sein neues Album "Insel". 19.30 bis 20.30 Uhr: Rogan!Band . Die fünf Mitglieder aus Babenhausen und Winterrieden bringen vornehmlich selbstgeschriebene Lieder und ganz eigen arrangierte Coversongs aus verschiedenen Genres zum Klingen.

. Die fünf Mitglieder aus und bringen vornehmlich selbstgeschriebene Lieder und ganz eigen arrangierte Coversongs aus verschiedenen Genres zum Klingen. 21 bis 22 Uhr: Soultouch and Friends. Zu Soultouch gehören Wolfgang Förg ( Piano ), Matthias Schmidt (Cello) und Cornelia Busch (Gesang). Das Trio tritt mit befreundeten Musikern an Bass, Geige und Schlagzeug auf, sodass eine Vielzahl musikalischer Feinheiten möglich wird.

Jeder Gast darf eigenes Picknick-Equipment mitbringen. Vor Ort stehen aber auch Stühle und Sitzgarnituren in begrenzter Zahl zur Verfügung. Eine Reservierung ist nicht möglich. Wer Speisen und Getränke nicht selbst einpacken will, der hat gleich mehrere Anlaufstellen. Ob ofenfrische Pizza, Barbecue aus dem Smoker, Fuggermarkt-Stadionwurst, Eiscreme, Waffeln, Popcorn, Cocktails oder fruchtige Shots für Kinder - das Picknick wird reichhaltig ausfallen. Laut Touristik-Verein wird die Bewirtung zu "absolut fairen Preisen" angeboten.

Lesen Sie dazu auch

Parkplätze, Bewirtung & Co.: Organisatorisches zum Picknick Open Air in Babenhausen

Die Musikerinnen und Musiker haben keine feste Gage verlangt, sollen aber eine Aufwandsentschädigung bekommen. Deshalb und auch, weil die Organisation einer solchen Veranstaltung mit Kosten verbunden ist, bitten die Veranstalter um Spenden. Das Picknick-Open-Air ist Teil der Reihe "Kultur rund ums Schloss" und wird vom Bezirk Schwaben und vielen Sponsoren unterstützt.

Am Samstag, 15. Juni, werden die Kreisstraße zwischen Schlossgelände und Espachplatz sowie die Straße zwischen Theater und Espachplatz für den Verkehr gesperrt. Autos parken kann man am Schulzentrum, Fahrräder abstellen an der Kita am Schloss. Bei schlechtem Wetter zieht die Veranstaltung in die Pausenhalle im Schulzentrum um. Infos zum Babenhauser Picknick-Open-Air gibt es über Facebook, Instagram, einen WhatsApp-Kanal und auf der Website www.babenhauser-picknick-open-air.de.