Traktor brennt in Pleß aus

Ein Bulldog stand am Mittwochvormittag in Pleß in Flammen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Ein Traktor ist am Mittwochvormittag in Pleß ausgebrannt. Die landwirtschaftliche Maschine stand in der Ulmer Straße in Flammen, als die alarmierte Ortsfeuerwehr zum Löschen anrückte. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Man gehe ersten Erkenntnissen zufolge von einem technischen Defekt aus, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Nachfrage mit. Verletzte seien keine gemeldet worden, die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt. Der Bulldog sei nicht in Zusammenhang mit den Bauern-Protesten unterwegs gewesen.

Unfall mit Traktor in Memmingen

Am Dienstagabend hatte sich ein Unfall mit einem Traktor in Memmingen ereignet. Ein 16-Jähriger fuhr mit einer Landmaschine in Richtung Eisenburg, dahinter ein Auto, das zum Überholen ansetzte. Der Traktorfahrer bog nach links in ein Feld ab und übersah den von hinten kommenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch riss der Tank des Traktors und rund 100 Liter Diesel liefen aus. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich laut Polizei auf etwa 8.000 Euro. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. (stz)