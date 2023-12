Im Auftrag des Herrn unterwegs: Sind Sie "Born to be wild", Pater Ulrich?

Mit seiner BMW ist Pater Ulrich Keller privat unterwegs. In seiner Pfarrgemeinde will er die Menschen für den Glauben begeistern. Ein Podcastgespräch über Gott und die Welt.

Seine Berufung für das Klosterleben fand er schon als Jugendlicher, seine Berufung zum Motorradfahrer erst mit über 40: Pater Ulrich Keller kennen nicht nur die Roggenburger als den Pfarrer mit der BMW. Seit 30 Jahren ist er im Kloster Roggenburg zu Hause und will als Pfarrer die Menschen für den Glauben begeistern. Dafür geht er auch mal ungewöhnliche Wege - und predigt zum Beispiel im Fußballtrikot. 1:0 für Gott.

Im Auftrag des Herrn unterwegs war Pater Ulrich auch 25 Jahre als Notfallseelsorger in der Region. Wie passt die Aufgabe, Menschen nach schlimmen Unfällen beizustehen, mit seiner eigenen spät entdeckten Leidenschaft fürs Motorradfahren zusammen? Im Podcast-Gespräch mit Ronald Hinzpeter und Rebekka Jakob bei Studio West: Der Donau-Iller-Podcast spricht Pater Ulrich darüber, wie er mit den belastenden Situationen umgeht und was ihm dabei hilft, sie für sich zu verarbeiten. Dabei macht der Pater deutlich, dass auch ihm manchmal die Zweifel kommen. Vor allem dann, wenn Menschen plötzlich aus dem Leben gerissen werden. "Es gibt ein paar Dinge, die ich Gott fragen möchte, wenn ich einmal vor ihm stehe."

Zwischen Stress und Vorfreude durch die Vorweihnachtszeit

Für das Podcast-Gespräch hat sich Pater Ulrich Keller im Advent Zeit genommen - die Phase im Jahr, in der alles etwas hektischer wird und ein Termin den nächsten jagt, auch und gerade für einen Gemeindepfarrer. Wie er es schafft, die Balance zwischen Stress und Vorfreude auf Weihnachten zu finden, und wann für ihn selbst Weihnachten anfängt, ist ebenfalls Thema in der neuen Folge von Studio West.

Zeit- und vor allem Personalmangel im Kirchenleben ist ein Thema, das den Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Roggenburg ebenfalls beschäftigt. Braucht es neue Wege, um die Menschen in die Kirchen zurückzuholen? Und ist es an der Zeit, dass auch Frauen in der katholischen Kirche mehr Verantwortung übernehmen dürfen? Auch darum geht es in der neuen Podcast-Folge.

