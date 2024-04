Doppelmord von Altenstadt: Angeklagter räumt Tatvorwurf ein

Patrick O. gibt vor dem Landgericht Memmingen eine Erklärung ab. Demnach drang er in das Haus seines Vaters ein und tötete das Ehepaar nach einer Auseinandersetzung.

Im Prozess um den Tod eines Ehepaars im Altenstadter Ortsteil Untereichen vor fast einem Jahr bricht der Hauptangeklagte sein Schweigen. Erstmals hat er sich am Donnerstagvormittag zum Tatvorwurf geäußert. Wie das Landgericht Memmingen mitteilte, gab Patrick O. eine sogenannte geschlossene Erklärung ab.

Er und seine Ehefrau Julia O. sind wegen Mordes angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, gemeinschaftlich den Vater des Angeklagten und dessen Ehefrau in der Nacht auf den 22. April 2023 in deren Haus in Untereichen getötet zu haben. Patrick O. ließ seine Erklärung durch einen seiner Verteidiger verlesen. Der Angeklagte wird jedoch keine Fragen des Gerichts oder der Verfahrensbeteiligten dazu beantworten.

Die mitangeklagte Ehefrau soll vor dem Haus gewartet haben

Der Mitteilung des Landgerichts zufolge räumt Patrick O. in der Erklärung ein, in der Tatnacht über ein gekipptes Fenster in das Haus seines Vaters eingedrungen zu sein, während seine Ehefrau vor dem Haus gewartet haben soll. Aufgrund des Zerwürfnisses zwischen ihm und seinem Vater wollte er seinen Angaben zufolge seinem Vater Karl O. eine Schusswaffe „unterschieben“, um ihn dann bei der Polizei anzuzeigen. Für den Fall, dass sein Vater ihn überraschen sollte, habe er ein Messer aus der Küche des väterlichen Hauses mitgenommen.

Im Haus soll ihn Monika O., die Ehefrau seines Vaters, überrascht haben, mit ihr sowie dem zwischenzeitlich aufgewachten Vater soll es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. In deren Verlauf seien dann die beiden Opfer, auch durch Stiche mit dem Messer, getötet wurden.

Doppelmord von Altenstadt: Es sollte wie Suizid aussehen

Der Angeklagte hat sich dann nach der Erklärung zufolge dazu entschlossen, die Tat wie einen Selbstmord oder einen erweiterten Suizid aussehen zu lassen, was er dann auch umgesetzt hat. Anschließend habe er den Tatort zusammen mit seiner Ehefrau, die vor dem Haus gewartet haben soll, verlassen.

Die Sitzung am Landgericht Memmingen ist am Donnerstagvormittag unterbrochen worden. Sie wird laut Mitteilung um 14 Uhr fortgesetzt. (AZ)