Behörden lehnen Tempolimit in der Ortsmitte von Roggenburg ab

Plus Energiewende und Verkehr sind zwei der großen Themen bei der Roggenburger Bürgerversammlung. Zuhörer wollen wissen, wie lange das Wasser noch gechlort wird.

Ein großes Lob hat Bürgermeister Mathias Stölzle bei der Bürgerversammlung in der Halle der Sportfreunde Schießen an die Ehrenamtlichen gerichtet: „ Roggenburg ist geprägt vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger“, sagte er. Nicht zuletzt der „Heimat-Check“ unserer Redaktion, bei dem Roggenburg zusammen mit Illertissen als beliebteste Gemeinde Platz eins im Landkreis Neu-Ulm belegt, ist für ihn ein Indiz, dass die Einwohnerinnen und Einwohner „insgesamt sehr zufrieden damit sind, wie es sich hier leben lässt.“