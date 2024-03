Seniorin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall am Dienstag in Schwendi. Eine 81-jährige Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen.

Nach einem Unfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin in Schwendi sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Biberacher Straße. Dem Bericht der Polizei zufolge fuhr ein 26-Jähriger gegen 15 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Schönebürg. Plötzlich sei eine Fußgängerin von rechts auf die Straße getreten. Die Frau kam wohl hinter einem geparkten BMW hervor, ohne auf den Verkehr zu achten.

Der Mercedes erfasste die 81-Jährige trotz Ausweichmanöver mit dem Außenspiegel. Die Frau stürzte auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie, dann wurde sie in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang.

Bei dem geparkten BMW soll es sich um ein Modell in grauer Farbe handeln. Er war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet Zeugen und auch den BMW-Besitzer, sich unter der Telefonnummer 07392/9630320 zu melden. (AZ)