Umstrittene Bodenschwellen in der Holderstraße bleiben

Plus Um die Holderstraße in Aufheim, die zum Waldfriedhof führt, gibt es seit vielen Jahren Diskussionen. Nun hat der Bauausschuss eine Entscheidung für die Zukunft gefasst.

Das Auf und Ab um die Probleme in der Aufheimer Holderstraße ist nach wie vor präsent: Anwohner beklagen zu schnelle und laute Autofahrer, Autofahrer wollen auf ihrem Weg zum Wertstoffhof und Waldfriedhof nicht eingeschränkt werden. Bereits im Jahr 2004 gab es wegen der Straße schon Beschwerden. Derzeit sind auf dem Weg zwischen Aufheim und Waldfriedhof Bodenschwellen angebracht – doch auch diese Lösung stellt nicht jeden zufrieden. Wie soll die Straße in Zukunft aussehen? Jetzt hat der Sendener Bauausschuss einen Entschluss gefasst.