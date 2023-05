Betrugsmaschen scheitern in Senden - auch dank einer Bankangestellten

Drei Taten mit drei verschiedenen Betrugsmaschen an einem Tag meldet die Polizei aus Senden. In einem Fall wären die Täter um ein Haar ans Ziel gekommen.

Betrüger haben am Donnerstag die Polizei in Senden in Atem gehalten - gleich drei Fälle mit unterschiedlichen Betrugsmaschen wurden an diesem Tag bei der Polizei angezeigt.

Eine 81-jährige Sendenerin bekam am späten Nachmittag einen Anruf eines vermeintlichen „Polizeibeamten“. Der Unbekannte gab sich als Angehöriger von der Kriminalpolizei Ulm aus. Mit der Betrugsmasche, dass zwei Personen festgenommen wurden, bei welchen ein schwarzes Buch aufgefunden wurde, in welchem unter anderem die Adresse der 81-Jährigen geschrieben stand, versuchte der Täter die Geschädigte über ihr Barvermögen auszufragen. Da die Frau die Masche aber durchschaute und nach einer Rückrufnummer fragte, legte der Täter auf. Zu einer direkten Geldforderung kam es nicht.

Betrug per SMS: Frau aus Senden fällt nicht auf die Täter herein

Via SMS und Messenger-App meldeten sich Betrüger gegen Abend bei einer 60-Jährigen. Die Täter gaben sich als vermeintliche Tochter der Geschädigten aus und teilten über eine bekannte Messenger-App mit, dass dringliche Rechnungen in einer Höhe von 2804,40 Euro überwiesen werden müssten. Die 60-Jährige konnte nach Rücksprache mit ihrer richtigen Tochter den Betrugsversuch aufdecken, sodass es zu keinem Vermögensschaden kam.

Bereits am Donnerstagvormittag hatte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin sich bei der Polizei gemeldet. Eine 71-jährigen Kundin habe sie kontaktiert uns angewiesen, 16.000 Euro für ein angebliches Zeitungsabo auf ein bulgarisches Konto zu überweisen. Da dies der Bankmitarbeiterin verdächtig vorkam, meldete sie den Vorfall der Polizei. Eine Polizeistreife überzeugte die 71-Jährige letztlich davon, dass sich es hier um eine Betrugsmasche handelt. Zu einer Überweisung kam es nicht. Die Polizei hat in den Betrugsfällen Ermittlungen aufgenommen. (AZ)