17:00 Uhr

Der Grundschul-Neubau in Senden wird teurer als geplant

Nach einjähriger Bauzeit fand im Oktober 2023 das Richtfest für das neue Grundschulgebäude in Senden statt.

Plus Die Kosten der neuen Grundschule in Senden wurden in der Vergangenheit immer wieder diskutiert. Nun ist klar, dass sogar mehr als 22 Millionen Euro nötig sind.

Von Annemarie Rencken

Das Schulzentrum an der Langen Straße in Senden wächst und wächst. Erst im Oktober feierte der Neubau der fünften Sendener Grundschule sein Richtfest. Der Rohbau steht also schon einmal. Und wenn alles klappt, sollen hier im kommenden Schuljahr bereits die Sendener Grundschülerinnen und Grundschüler ihren dringend benötigten Platz zum Lernen haben.

Bis das der Fall ist, muss aber erst noch einiges passieren. Und dafür macht die Stadt Senden so gut es geht selbst Tempo: Immer wieder ist der Bau der neuen Grundschule mit Pausenhalle und einfacher Turnhalle Thema im Stadtrat oder den Ausschüssen des Gremiums. Dabei geht es meistens vor allem darum, die Aufträge für verschiedene Maßnahmen an Unternehmen zu vergeben. Etwa, wer am Ende die Trennwände in den WCs einbaut. Oder die anfallenden Schreiner-Arbeiten übernimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

