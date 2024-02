Marco-Manuel Reyes hört als Geschäftsführer der SWSG Senden auf

Marco-Manuel Reyes hört auf, Dietmar Muschinski übernimmt: Die Sendener Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) hat ab März einen neuen Geschäftsführer.

Die stadteigene Sendener Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) hat einen neuen Geschäftsführer. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird Dietmar Muschinski ab 1. März das Unternehmen leiten. Er folgt damit auf Marco-Manuel Reyes der zukünftig die Ulmer Genossenschaft BSG Aufbau führt.

Reyes baute die SWSG auf und brachte einige Bauprojekte voran

In seiner Zeit bei der SWSG zählte zu den Aufgaben von Reyes das Unternehmen aufzubauen und Bauprojekte voranzubringen. Dazu gehörten vor allem die Mehrfamilienhäuser in Witzighausen und Ay. Des Weiteren entsteht derzeit in direkter Nachbarschaft zum Rathaus der Stadt Senden die neue Polizeidienststelle, welche Ende 2024 fertiggestellt sein soll. "Es war gewiss nicht immer einfach, aber ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich hier machen durfte. Es ist schon was Besonderes, ein kommunales Startup begleiten zu dürfen. Das geschieht nicht alle Tage und bringt sowohl Chancen als auch Herausforderungen und sehr viele schöne Momente mit sich", sagt Reyes.

Muschinski bringt 30 Jahre Erfahrung in der Bau- und Immobilienwirtschaft mit

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Dietmar Muschinski einen kompetenten neuen Geschäftsführer für unsere SWSG gefunden haben. Mit seiner fast 30 Jahren Erfahrung in der Bau- und Immobilienwirtschaft sehen wir einer positiven Entwicklung unserer Gesellschaft entgegen“, sagt Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf.

Der 54-jährige Dietmar Muschinski arbeitete bisher in Immobilienverwaltungen, als ehrenamtlicher Vorstand einer Wohnungsbaugenossenschaft. Er war außerdem bereits geschäftsführender Gesellschafter zweier Generalbauunternehmen, sowie Kalkulator und Einkäufer im Bauträgergeschäft. (AZ)

